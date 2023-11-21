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Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları ile tarihi kimliğine yeniden kavuşan Sille Subaşı Hamamı açılış için gün sayıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Konya’nın turizm destinasyonunda önemli bir yeri olan Sille Mahallesi’ni restorasyonlar, cephe iyileştirmeleri ve sokak sağlıklaştırması gibi çalışmalarla önemli bir cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda tarihi ve kültürel mirasa sahip Sille Subaşı Hamamı’nda aslına uygun olarak yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Selçuklu Belediyesi ve Konya Mimarlar Odası arasında yapılan işbirliği protokolü ile Türkiye’nin ilk Mimarlık Müzesine dönüştürülecek Sille Subaşı Hamamı’nda incelemelerde bulundu.

Restorasyonu tamamlanan yapı hem müze hem de butik bir işletmeye dönüştürülerek turizme kazandırılacak. Mimarlık müzesi mesleğini icra edecekler için de esin kaynağı olacak. 1250 metrekare arsa alanı bulunan hamamda; müze alanı, hediyelik eşya dükkanı, kafeterya, mutfak, avlu-teras, depo ve diğer kullanım alanları yer alacak.

Selçuklu Belediyesi’nin 5000 yıllık tarihi mirası yeniden canlandırmak ve Sille’yi Türkiye’nin önemli bir turizm merkezlerinden biri haline getirmek için uzun yıllardır geniş ve kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sille’de tarihi dokuyu tekrar ortaya çıkaran çalışmalara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda Sille Subaşı Hamamı’nda restorasyon çalışmalarını tamamladık. Sille, Subaşı Hamamı Sille’de geçmişten günümüze kadar ulaşabilmiş 2 hamamdan biri. Hamam restorasyondan önce metruk bir vaziyette idi. Aslına uygun olarak yaptığımız restorasyon çalışmaları ile hamamı yenileyerek gelecek nesillere miras olarak bırakıyoruz. Sille Subaşı Hamamı Mimarlar Odası ile imzaladığımız örnek işbirliği protokolü ile yine bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk Mimarlık Müzesi olacak. Bu proje ile tarihi mirasa vefa kapsamında Türkiye’ye örnek bir müzeyi hayata geçirmenin gururunu yaşayacağız. Bölgeye tarihi ve kültürel anlamda değer katacak eserlerden biri olacak Sille Subaşı Hamamı’nın ülkemiz ve şehrimiz başta olmak üzere turizm ve mimarlık camiasına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.