Selçuklu Belediyesi’nin önemli eğitim alanlarından biri olan Sille Tabiat Okulu, TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan “İklim Kahramanları: Düşün-Tasarla-Değiştir” projesine ev sahipliği yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi’nin önemli okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Sille Tabiat Okulu, TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan İklim Kahramanları: Düşün-Tasarla-Değiştir başlıklı projeye ev sahipliği yaptı. Selçuklu Belediyesi’nin de destek verdiği uygulamalı eğitimler Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi koordinasyonunda yürütülüyor. Proje, öğrencilerde iklim değişikliği farkındalığı oluşturmayı ve çevresel sorumluluk bilincini artırmayı amaçlıyor.

23 Haziran başlayan ve 28 Haziran’da sona erecek program Konya’daki ortaokulların 7. sınıfında öğrenim gören 30 gönüllü öğrenciyi kapsıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen bilimsel etkinliklerde iklim değişikliği teması işlenirken; atölye çalışmalarıyla öğrencilerin çevreye duyarlı bakış açıları geliştirmeleri sağlanıyor. Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nin ortak olarak katkı sunduğu projeye Orman Bölge Müdürlüğü, KOSKİ, Selçuklu Belediyesi, Konya Bilim Merkezi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek veriyor. Proje kapsamında öğrenciler, saha gözlemleri, drama etkinlikleri, laboratuvar analizleri ve çeşitli tasarım atölyeleriyle bilimsel bir bakış açısı kazanıyor. Proje kapsamında, öğrencilere çevresel sorunlar hakkında bilgi ve beceri kazandırılırken; bilimsel düşünme, tasarım ve iş birliği gibi yetkinliklerin gelişimi destekleniyor.

Programın Sille Tabiat Okulu kısmında da öğrenciler su döngüsü etkinliğini baraj etrafında bulunan alandan materyal toplayarak uygulamaya dahil etti ve su kaynaklarının korunmasını amaçlayarak oluşabilecek kuraklık tehdidine dikkat çekti. Etkinliklerde yenilenebilir enerji, su ve toprak yönetimi, geri dönüşüm ve sıfır atık gibi konulara odaklanılırken iklim değişikliği konusunda bilinç kazandırılan öğrencilerin sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları edinmeleri teşvik ediliyor.