Dillerden düşmeyen şarkısı ‘Aşkın Olayım’ şarkısı ile müzik piyasasına damga vuran Simge Sağın’ın tatil için geldiği Alaçatı’da kendi şarkısına eşlik etti.İZMİR (İGFA) - Kaliteli yemek ve iyi müzik anlayışıyla yola çıkan ve her yıl birbirinden ünlü isimlerin tercihi olan Limon Köyiçi, bu yılda iddiasını koruyor. Dillerden düşmeyen şarkısı ‘Aşkın Olayım’ şarkısı ile müzik piyasasına damga vuran Simge Sağın’ın tatil için geldiği Alaçatı’da tercihi Limon Köyiçi oldu.

Eğlencenin doruklarda yaşandığı Limon Köyiçi’nde kendi şarkısına eşlik eden ünlü sanatçı Simge Sağın’a konuklar da eşlik etti.

Limon Köyiçi’nin başarılı işletmecisi Yasin Becek ile bir araya gelen Simge Sağın, geç saatlere kadar arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

https://youtu.be/7MIMfB4JP4A