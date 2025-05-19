Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ kapsamında düzenlenen Simge konseri ile Gençlik Bayramı coşkusu tavan yaptı. Pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın, gençlik şehri Mersin’de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de gençlerin 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Gençliğin enerjisi meydanı sardı, konser coşkusu zirvede yaşandı. Başkan Seçer de konser öncesinde ‘Parla’ şarkısı eşliğinde elinde Türk Bayrağı ile dinleyiciler ile birlikte Bayram coşkusuna ortak oldu.

Gençler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı

Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda sahne alan popun sevilen ismi Simge, birbirinden güzel şarkılarını Mersinliler için söyledi. Gençlik Bayramı ruhu Mersin’de doruklarda yaşanırken; gençlerle dolan Özgecan Aslan Barış Meydanı da al yıldızlı Türk Bayrakları ile adeta kırmızıya boyandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı özgürlük meşalesinin ışığında tüm Mersinliler 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Simge sahne almadan önce, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla dinleyicileri coşturdu. Simge; ‘Ben Bazen’, ‘Öpücem’, ‘Miş Miş’, ‘Aşkın Olayım’ gibi birbirinden güzel şarkıları Mersinliler için söyledi. Vokalisti Eda Önder de Mersin’e özel olarak ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını söyledi.

Başkan Seçer: “Atatürk’ümüzün emaneti Cumhuriyet’e sahip çıkacağız”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen Simge konseri öncesi gençlerle bir araya gelen Başkan Seçer, Cumhuriyet’in gençlere emanet olduğunu söyleyerek, “Atatürk’ümüzün emanetine hep beraber sahip çıkacağız. Bizi çalışmak kurtarır. Daha çok çalışacağız. Atatürk’ün dediği gibi; ‘Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir’. İlimin peşinden yürüyeceğiz. Yoksa dünyayla rekabet edemeyiz” dedi. Gençlerin işsizlik başta olmak üzere birçok sorunu olduğunu bildiklerinin altını çizen Seçer, “Geleceğe güvenle bakamadığınızı da eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığını da gençlerimizin geleceğini yurt dışında arama isteği içerisinde olduğunu da görüyor ve biliyoruz. Ama endişe etmeyin, moralinizi hiç bozmayın. Siz Türk gençliğisiniz, bütün zorlukları aşarsınız. Atatürk’ün dediği gibi; ‘Ey Türk Gençliği; Cumhuriyet’i İlelebet Koruyacaksınız’. Sizler bu ülkeye lazımsınız. Sizler, bizim evlatlarımız; çalışkan ve zeki çocuklarsınız, gençlerimizsiniz” diye belirtti. Seçer, kökleri neresi olursa olsun Mersin’de yaşayan gençlerin Mersinli olma kimliği geliştirmesi gerektiğini de ifade etti.

“19 Mayıs, tam bağımsız, demokratik Türkiye Cumhuriyeti mücadelesinin başladığı gündür”

“Mersin’i daha güzel bir kent yapacağız” diyerek konuşmasını sürdüren Seçer, “Başkan’ınız gençleri ve öğrencileri seviyor, onların mutlu olması için gecesini gündüzüne katıyor. Mersin, daha da güzel ve yaşanılabilir bir kent olacak” dedi. 19 Mayıs 1919’un sadece bir tarih değil, bir ulusun doğuşu olduğunu ifade eden Seçer, “19 Mayıs; Türkiye Cumhuriyeti mücadelesinin başlangıcı. Yürünecek o uzun yolun, döşenecek o kilometre taşlarının ilk döşendiği nokta. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıktı ve bir ulusu, bir milleti ayağa kaldırdı, mücadeleyi başlattı. 19 Mayıs 1919; tam bağımsız, demokratik Türkiye Cumhuriyeti mücadelesinin başladığı gündür” dedi.

“Gençler; siz Türkiye’nin vicdanısınız”

Seçer, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, “Gençler; siz Türkiye’nin vicdansınız. Siz haksızlığa; bütün engellemelere rağmen adaletsizliğe karşı çıkıyorsunuz, ülkenizi seviyorsunuz, tam bağımsız bir ülkede yaşamak istiyorsunuz. Kimse özgürlüğünüzü kısıtlasın istemiyorsunuz. O nedenle sizlere, sizin mücadele aşkınıza ve kararlılığınıza güveniyoruz. O nedenle siz ülkemizin vicdanısınız” dedi ve gençlerle gurur duyduklarının altını çizdi.

“En büyük gücümüz birliğimiz ve beraberliğimiz”

Seçer, şampiyon olan Galatasaray’ı ve Galatasaray taraftarlarını da kutlayarak, “Galatasaray’a Avrupa’da başarılar diliyoruz. Bugün Cimbomlular çifte bayram yaşıyorlar. Uluslararası arenada tüm Türk takımları, Milli Takımımız başarılı olsun” dedi. Kentin tüm takımlarını desteklediklerini söyleyen Seçer, gençlerin de bu takımlara desteğini isteyerek, “Biz, Mersin’de bir olursak güçlü oluruz. En büyük gücümüz birliğimiz ve beraberliğimiz. Değerlerimize hep beraber sahip çıkacağız. Mersin’i daha çok seveceğiz. Mersin için daha çok çalışacağız. En kötü günümüz bayram havasında olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konser, şampiyonluk kutlaması ile birleşti

Simge konseri adeta, şampiyonluk kutlamasına da ev sahipliği yaptı. Çifte kutlamanın yaşandığı Simge konserinde, Trendyol Süper Lig’in 2024-2025 sezonunda şampiyon olan Galatasaray taraftarları da meydanı doldurdu. Taraftarlar, şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ile birlikte yaşadı.

Mersinliler, Simge konserinde 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı

Konserde çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Serkan Akın, düzenlenen konserler için Başkan Seçer’e teşekkür ederek, “Simge konserine uzun zamandır gidememiştik. Geldiği için çok mutluyuz. Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği Bayram’ı herkes adına kutluyorum” dedi.

Konseri dinlemeye gelen Fatma Barut ise “Konser çok eğlenceli ve enerjikti. Simge konserine ilk defa geliyorum. Ben de diğer gençler gibi çok heyecanlandım. Tüm gençlerin Gençlik Bayramı kutlu olsun. Gelecek onların elinde ve umudumuz onlarda. Güzel yarınlara” diyerek güzel temennilerde bulundu. Konserle ilgili düşüncelerini paylaşan Sema Eroğlu da konserin harika geçtiğini söyleyerek, “Simge’yi çok seviyorum. Galatasaray’ın şampiyonluğu da Simge’nin gelmesi de çok güzel oldu. Her zamanki gibi Galatasaray şampiyon oldu. Mayıslar bizim” diye konuştu. Gençlerden Ömer Kayhan da konserin çok güzel olduğunu ve çok eğlendiğini aktarırken; “Hem 19 Mayıs’tan dolayı hem de bir Galatasaraylı olarak takımımızın şampiyon olmasından ve burada olmaktan dolayı çok mutluyuz” diyerek Başkan Seçer’e gençleri düşünmesinden dolayı teşekkür etti.