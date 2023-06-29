Birçok hit şarkıda ortak imzaları bulunan Simge ve Ozan Bayraşa yine bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - İkilinin yeni bombası ‘Çapkınca’dan paylaşılan 30 saniyelik kayıt videosu sosyal medyada olay yarattı…

Bugüne kadar ‘Aşkın Olayım’, ‘Üzülmedin mi?’, ‘Yankı” ,”Ben Bazen” gibi dillere dolanan birçok hit olmuş şarkıya beraber imza atan Simge ve Ozan Bayraşa müzikseverlere yaz sürprizi yaptı. İkili stüdyoya girdi ve sezonun bomba hiti olmaya aday ‘Çapkınca’ya imza attı. Şarkının sözü ve müziği Onur Özdemir’e düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’ya ait.

Türk Pop Müziği’nde son yıllarda adını devler ligine yazdıran Simge ile bu dönemde duyduğumuz birçok hit şarkının yenilikçi düzenlemelerine imzasını atan Ozan Bayraşa’nın ortak projesi ‘Çapkınca’ haftaya dinleyici ile buluşacak. ‘Çapkınca’ daha yayınlanmadan olay yarattı. Simge’nin şarkının kaydını yaptığı stüdyodan paylaştığı nakarat kısmı sosyal medyada binlerce kez art arda dinlendi ve paylaşıldı.