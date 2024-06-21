Türk popunun yıldızı Simge müziği kendisine, sözleri KÖFN grubunun solisti Salman Tin’e, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’ya ait ‘Önümüz Yaz’ ile hepimizi dans ettirecek…İSTANBUL (İGFA) - Simge ‘Aşkın Olayım’ ile 2023 yılında Spotify başta olmak üzere tüm dijital platformlarda en çok dinlenen şarkı olmuştu. Bu rüzgâr sürerken KÖFN grubuyla söylediği ‘Yakışıklı’ ile de 17 hafta boyunca radyolarda birinci sırada kalmıştı. En son Mavi Gri ve Ozan Bayraşa iş birliği ile ortaya çıkan ‘Bir Şehri Sevmek’ ile bir kez daha sevenlerine unutulmaz bir şarkı sunmuştu.

Spotify’ın 2023 yılında yurt dışında en çok dinlenen Türk Kadın Sanatçılar listesinde de ilk sırada olan Simge yazı yeni şarkısı ‘Önümüz Yaz’ ile karşılıyor. Şarkının müziği Simge’ye, sözleri KÖFN Grubunun solisti Salman Tin’e ait. Düzenlemeyi ise Ozan Bayraşa yaptı.

Simge yeni şarkısı için “Çok heyecanlıyım. Şarkının bestesinin bana, sözlerinin Salman’a ait olması da ayrı bir heyecan! Özellikle bu şarkıda Salmanla ikimizin uyumuna inanamadım. Tabii Ozan da şarkının aranjesini uçurdu. Şimdiden hepimize hayırlı olsun. Bu yaz bu şarkıda herkes deliler gibi dans edecek” dedi.

‘Önümüz Yaz’ için Seçkin Süngüç’ün objektifine iddialı pozlar veren Simge yaz sezonunda da sevenleriyle konserlerinde buluşmaya devam ediyor.