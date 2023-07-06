Son dönemin en popüler şarkılarında imzası bulunan Simge ve Ozan Bayraşa şimdi de house music tarzında yaptıkları “Çapkınca” ile müzik dünyasına yeniliklerle dolu bir yaz getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar “Aşkın Olayım”, “Üzülmedin mi?”, “Yankı”, “Harcandıkça” gibi dillere dolanan birçok hit olmuş şarkıyı dinleyicisiyle buluşturan Simge müzikal yolculuğuna farklı tarzlarla devam ediyor.

Her iş birliklerinde yeni bir sound’la dinleyici karşısına çıkan Simge ve aranjör Ozan Bayraşa bu kez ters köşe yaparak, house music türünde bir dans şarkısı olan “Çapkınca”yı yayınladı.

Söz ve müziği Onur Özdemir’e düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’ya ait olan “Çapkınca”nın yenilikçi sound’u kadar klibi de büyük ilgi gördü.

Ozan Bayraşa ve Vedat Özgümüş tarafından, yapay zekâ kullanarak tasarlanan animasyon klibin görüntüleri ise izleyenleri yaz mevsiminin en güzel anlarına götürdü.

Çıktığı an itibariyle dijital platformların dinlenme listelerinde üst sıralara yerleşen “Çapkınca”nın başarısı Simge ve Ozan Bayraşa iş birliğinin artarak devam edeceğinin sinyallerini veriyor.