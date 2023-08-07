Nevşehir, Göreme’deki Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Simge’yi hayranları konser sonrası da bırakmadı. Alandan ayrılmak üzere olan Simge kendisini bekleyen fanlarını görünce aracından inip onlarla şarkı söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Simge dün akşam Nevşehir, Göreme’deki Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11 farklı şehirde düzenlenen, ülkenin dört bir yanını kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleşti.

40 bin kişinin izlediği konserde Simge enerjisi ile herkesi coşturdu. Sahneden inip şarkılarını seyircinin arasında söyleyen Simge hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgi o kadar büyüktü ki sahne sonrası alandan ayrılırken kendisini bekleyen hayranlarının tezahüratlarıyla aracından indi, tekrar onlarla poz verdi.

Sefo ile Coke Studio Türkiye projesi için yaptıkları ‘Görmem Böylesini’ şarkısı çok beğenilen Simge bir hayranının “Siz Barbie, Sefo da Ken. Şarkınıza bayıldık” demesi üzerine gülümsedi. Ardından hep birlikte ‘Görmem Böylesini’ şarkısını söylediler.