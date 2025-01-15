İzmir'de Bornova Uluslararası Kısa Film Günleri, 2025’ten itibaren bahar aylarında düzenlenecek. Bu yıl 18-19-20 Nisan’da yapılacak etkinlikte retrospektif temasıyla kurmaca, animasyon ve belgesel kısa filmler, atölyeler, konferanslar ve Pitching Platformu yer alacak.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi tarafından geleneksel olarak bu yıl 5.’si gerçekleştirilecek olan etkinlik, 18-19-20 Nisan tarihlerinde Bornova’yı ulusal ve uluslararası kısa film camiasının önemli bir merkezi haline getirecek.

Etkinlik programında, retrospektif temasıyla geçmişe ışık tutan seçkiler, kurmaca, animasyon ve belgesel türlerinde dikkat çeken kısa filmler yer alacak. Ayrıca, sinema dünyasına katkı sağlayacak atölyeler, konferanslar, sergiler ve Pitching Platformu gibi etkinliklerle sektörel bir buluşma noktası oluşturulacak.

Bornova’nın sanatı ve kültürü yaşamın parçası haline getiren bir kent olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Uluslararası Kısa Film Günleri, sadece bir festival değil, aynı zamanda sinema dünyası için ilham ve üretim kaynağı olacak bir platform. Sinemaseverleri, genç yetenekleri ve sektörün profesyonellerini Bornova’da buluşturacağımız için mutluyuz. Bu yıl baharın enerjisiyle etkinliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bornova, sanatın ve kültürün merkezi olmaya devam edecek" diye konuştu.