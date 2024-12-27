Sinemaseverleri bugün vizyona girecek yeni filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Rafadan Tayfa: Kapadokya, bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek olan “Kapadokya Bilmece Avı” etkinliğini konu ediniyor. Hayri’nin yolu, Bilmece Avı macerası başladığında gizemli bir çömleğin peşinde olan ajanlarla kesişir. Hayri, ajanlardan önce çömleği ele geçirince kendisini ajanların hedefi halinde bulur. Tayfa ise yaşananlara pek inanmamaktadır. Ancak çok geçmeden Bilmece Avı sırasında keşfedilen yerler ile çömlek arasında bağlantı olduğu ortaya çıkar. Çömlek aslında Zümrüt’ü Anka’nın küllerini saklamaktadır.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ümit Ünal’ın üstlendiği Evcilik, sakin, küçük bir otele giden bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Fırat ve Filiz, bunaldıkları hayatlarından uzaklaşmak için Ege kıyılarında sakin bir otel olan Evcilik’e gitmeye karar verirler. Otele vardıklarında çift, oteli işleten Özkan ile eşi Aysun ile tanışırlar. Özkan ile Aysun’un aşkına özenen ve aksanını komik bulan Filiz ile Fırat, onları taklit ettikleri bir oyuna başlarlar. Ancak onların bu oyununa şahit olan Aysun ile Özkan kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik bir savaş alanı haline gelir.

Haftanın korku filmlerinden Dehşet Kapanı (Consumed), kutlama yapmak için gittikleri kampta kendilerini büyük bir kabusun içerisinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Evli bir çift olan Jay ve Beth, Beth'in kanserden iyileşmesinden bir yıl sonra kutlama amaçlı bir kamp gezisine çıkarlar. Ancak onların güzel geçmesini planladıkları gezi, kendilerini vahşi bir adam ile deri çalan bir canavar arasında sıkışıp kalmış halde bulmalarıyla kabusa döner.

Stefania Sandrelli, Gary Oldman ve Silvio Orlando’lu oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Su Perisi Parthenope, 1950’de doğan Parthenope’un günümüze kadarki uzun yaşamını konu ediyor. Şehrinin adını taşıyan bir kadın olan Partenope, 18 yaşına geldiğinde gelişmekte olan bir dünyaya, öğrenmeye ve deneyime aç şekilde atılır. Onun dillere destan olan güzelliği, aynı zamanda en büyük lanetidir. Karşısına çıkan herkes tarafından sevilen Parthenope, bir türlü sevmeyi beceremez. İntihar eden erkek kardeşinin ölümünden kendisini sorumlu tutan Parthenope, suçluluk hissi içinde yıllar boyu hayatının anlamını arar.

Haftanın komedi filmlerinden İngiliz Anahtarı: Recep Usta, tamirat için gittiği evde kendisini cinayet şüphelisi olarak bulan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Recep Usta, işini sevmeden ve beceriksizce yapan bir tesisatçıdır. Bir gün tamirat için bir eve giden Recep Usta, birden kendisini evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak bulur. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Recep Usta, bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli duruma düşer.