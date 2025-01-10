Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gençlerin ve tüm vatandaşların ruhuna iyi gelecek, hayata bakış açılarını değiştireceksinematerapi derslerinin kapılarını açtı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sinema Terapisi’ dersleri başladı.

Ruhsal iyileşme

SGM’de düzenlenen terapi derslerinde Klinik Psikolog Çiğdem Çan Aslan konuşmacı olarak yer aldı.

Psikoterapide yardımcı bir teknik olarak kullanılan sinematerapi, katılımcıların duygusal farkındalıklarını artırmayı ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

“Ruhsal dünyalarının farkında olmasıdır”

İlk derste ergenlik, romantik ilişkiler, ölüm, yas, teknoloji gibi konular ele alınırken katılımcılar merak ettiklerini uzman isme yönlendirdi.

Klinik Psikolog Çiğdem Çan Aslan, “Sinema terapisinin kökleri bibliyoterapiye dayanır. Psikiyatri olmasaydı sinema onu mutlaka oluştururdu. Hem psikoloji hem sinema insan düşüncesini, duygularını, davranışlarını ve insan dürtülerini odak noktası olarak ele alır. Sinema her zaman harika bir şey değildir olumsuz etkileri de vardır. Amacımız olumlu yönde etkilerini görmektir. Sinema terapisi danışanların kendi hallerinin, ruhsal dünyalarının farkında olması önemlidir. Sinema ve filmlerde bolca metafor var. Biz her alanda metaforları kullanıyoruz. Sinema ise metaforları güzel bir dille bize anlatıyor” diye konuştu.

“Sinema terapisi sizi geliştirir”

Klinik Psikolog Aslan sözlerinin devamında, “Sinema terapisi sizi geliştirir. Bu çalışma sizi ileriye taşıyan bir etkinliktir. Sinema terapisi tek başına psikoterapi yada tedavi yerine geçmez. Psikoterapide kullanılan yardımcı bir yöntemdir. Sinema terapisi etki mekanizması 4 evreden oluşur. Bunlar özdeşleşme, katharsis (Duygu boşalması), iç görü ve bütünleşme evresidir. Ebeveyn tutumları, ergenlik, romantik ilişkiler, ölüm yas, teknoloji gibi farklı temalar sinema terapisinde ele alınabilir” ifadelerini kullandı. Dersler SGM’de haftalık olarak devam edecek.