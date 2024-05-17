Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 191 belgesel film yapım proje başvurusundan 44 belgesel film yapım projesine 10 milyon 335 bin lira destek sağlandı.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl sinema sektörüne aktardığı destek miktarı 44,9 milyon liraya ulaştı.

Sinema sektöründe nitelikli belgesel film yapımlarının gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahip olan Bakanlık desteklerini sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu belirledi. Belgesel film yapımlarına aktarılan bu yeni destekle birlikte 2024 yılı içinde sinema sektörüne verilen toplam destek miktarı da 44,9 milyon liraya ulaştı.

Bakanlık çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım ile uzun metrajlı sinema film yapımına ilişkin başvuruları ise mayıs ayı sonuna kadar değerlendirecek.