Marina Bay Cruise Centre Singapore’un işletme hakkı, yakın zamanda alınan 8 yıllık ve opsiyonel 2 yıllık uzatma ile birlikte 2027’den 2037 yılına kadar uzatıldı. Singapur Kruvaziyer Limanı’nda 9 aylık yenileme çalışması başladı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, yolcu ağırlama kapasitesini artırmak için liman geliştirme çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Global Ports Holding’in de içinde bulunduğu ortak girişim SATS – Creuers Cruise Services PTE LTD tarafından Marina Bay Cruise Centre Singapore’da gerçekleştirilen 9 aylık yenileme çalışması ile limanın yolcu kapasitesi 6 bin 800’den 11 bin 700’e çıkacak.

Yaklaşık 40 milyon Singapur Doları yatırımla limandaki terminal binasının geliştirilmesinin yanında, yeni bir check-in alanı, güncellenmiş yolcu olanakları ve genişletilmiş ulaşım alanı yer alacak.

Çalışmalar sırasında liman yolcu ve gemi ağırlamaya devam edecek. Yatırım ile birlikte Marina Bay Cruise Centre Singapore’un işletme hakkı, yakın zamanda alınan 8 yıllık ve opsiyonel 2 yıllık uzatma ile birlikte 2027’den 2037 yılına kadar uzatıldı.

‘KRUVAZİYER ENDÜSTRİSİ İÇİN KİLİT BİR MERKEZ’

Singapur’un kruvaziyer endüstrisi için kilit bir merkez olduğunu söyleyen Global Ports Holding (GPH) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “SATS-Creuers'in Marina Bay Cruise Centre Singapur’u yenileme taahhüdü, dünya standartlarında yolcu deneyimleri sunma kararlılığını gösteriyor. Bu yenileme, kapasiteyi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Singapur’u bölgedeki lider kruvaziyer destinasyonu olma özelliğini daha da pekiştirecek. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak Singapur’da yürütülen çalışmaların bir parçası olmaktan mutluyuz” dedi.