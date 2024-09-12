Türkiye ile Singapur arasındaki milletlerarası anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Deprem Bölgesinde Kullanılacak İletişim Merkezlerinin İnşasının Finansmanına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla onaylanan mutabakat zaptı kapsamında, Singapur Kızılhaç Derneği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde afetten etkilenen bölgelere iletişim merkezlerinin inşa edilmesi amaçlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mali konular ve operasyonunu yürüteceği iş birliği çerçevesinde, merkezlerin inşasına dair süreç de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde olacak.

Söz konusu mutabakat zaptının detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.