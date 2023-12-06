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Milli Eğitim Bakanlığı 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladıANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Valiliklere "Mevzuatta Yeri Olmayan Uygulamalar (Sınıf Annesi)" konulu bir yazı gönderdi.

Yazıda, bazı okullarda "sınıf annesi" adı altında velilerin görevlendirildiği, görevlendirilen bu kişilerin sınıfın çeşitli ihtiyaçları için velilerden aidat ve benzeri adlar altında para topladıkları, ders araç-gereci temini yönünde faaliyetlerde bulundukları ve zaman zaman derslere müdahil oldukları yönünde Bakanlığa başvurular yapıldığı aktarıldı.

TRT Haber'in aktardığı habere göre bakanlık, okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Yazıda, "Öğrencilerin; okul içi ve okul dışında yapılan eğitim etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile gezi ve gözlem faaliyetleri esnasında çekilen görüntüleri sosyal medya platformları ve haberleşme gruplarında her ne ad altında olursa olsun paylaşılamaz. Ancak, veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması kaydıyla yayımlanabilir." ifadeleri yer aldı.

Ders öğretmeni dışındaki kişilerin eğitim kurumlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu vurgulandı.