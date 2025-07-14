30 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 15. TransAnatolia Rally Raid, bu yıl kadın yarışmacıların katılımıyla dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ve dünyanın en zorlu off-road yarışlarından biri olan TransAnatolia’da, 4 farklı ülkeden 6 kadın yarışmacı, zorlu parkur boyunca hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıklarını ortaya koyacak.

TransAnatolia’nın 15. Yıl heyecanı, 30 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında Bursa’dan Bolu’ya uzanacak zorlu parkurda bu yıl kadın yarışmacıların çıtasını yükseltiyor.

SSV kategorisinde kadın sürücü sayısındaki artış, kadının bu sporda yükselen rolünün en güçlü kanıtı. Türkiye, Almanya, Romanya ve Hollanda’dan toplam 6 kadın pilot, motosiklet, SSV ve otomobil kategorilerinde, TransAnatolia’nın zorlu parkuru boyunca hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıklarını ortaya koyacak.

Motosiklet’te Alman Kristin Reith ve Türkiye’nin genç yeteneği Ela Alamo (ADM Racing Team) zamanla yarışırken; SSV sınıfında Romanya’dan Nicoletta Ducian (Duica Team), Hollanda’dan QFF Racing Team’den Patricia Vollebregt kıyasıya mücadele edecek.

Raid grubunda otomobil kategorisinde ise Bahar Sunman ve Burçak Aydinç co pilot olarak yarışacak. Bu yıl ilk kez SSV sınıfında birden fazla ülkeden kadınların mücadele edecek olması, rally raid yarışlarında TransAnatolia’nın uluslararası arenadaki gelişimini de yansıtıyor. Kadın sporcular sadece fiziksel değil; stratejik ve takım ruhuna katkı açısından da yarışa önemli bir enerji katıyor.

KADINLAR ROL MODEL OLACAK

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, bu gelişmeyi şu sözlerle yorumladı: “Kadın yarışmacıların parkurlarda daha çok görünür olması sadece yarışa değil, motor sporlarının geleceğine de güç katıyor. Bu yıl onların cesareti ve kararlılığı tüm izleyicilere ilham verecek. TransAnatolia 2025’te yer alan kadın yarışmacılar, Türkiye, Romanya ve Hollanda’dan geliyor. Her biri farklı altyapılardan, farklı hikâyelerle bu maceraya dahil oluyor. Ancak hepsinin ortak noktası: sınırları zorlamaya ve ilham vermeye hazır olmaları. Cesaretleriyle, teknik becerileriyle ve tutkulu hikâyeleriyle bu yılın TransAnatolia’sı, sınırları aşan kadınların rallisi olarak hafızalara kazınacak.” dedi.

Bu yıl kadın yarışmacılar, sadece yarış parkurunu tamamlamakla kalmayıp strateji, dayanıklılık ve teknik becerileriyle dikkat çekecek. Alman Kristin Reith’in zorlu doğa şartlarına dayanıklılığı, Ela Alamo’nun uluslararası sahnedeki ilk çıkışı, Nicoletta Ducian’ın Avrupa tecrübesi, Patricia Vollebregt’in uluslararası yarış mirası, Bahar Sunman’ın stratejik yaklaşımı ve Burçak Aydinç’in mekanik bilgisi TransAnatolia’ya ayrı bir dinamizm katacak.

KADIN SPORCULARLA GÜÇLENEN KATEGORİLER

Ralli / Motosiklet Kategorisi

Kristin Reith (Almanya) : Tecrübeli bir motosiklet sürücüsü olan Reith, zorlu doğa şartlarına karşı dayanıklılığıyla tanınıyor. TransAnatolia’da ilk kez yarışacak.

Ela Alamo (Türkiye - ADM Racing Team) : Türkiye’nin genç yeteneklerinden biri olan Ela Alamo, geçtiğimiz yıl ulusal enduro yarışlarında dikkat çekmişti. Bu onun ilk uluslararası tecrübesi olacak.

Ralli / SSV Kategorisi

Nicoletta Ducian (Romanya - Duica Team): Daha önce Avrupa'da birçok off-road yarışında derece yapan Ducian, TransAnatolia’da ülkesini temsil edecek.

Patricia Vollebregt (Hollanda-QFF Racing Team): Rally raid dünyasında tecrübesiyle öne çıkan Patricia, Türkiye parkurlarında ilk kez yarışacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Raid / Otomobil Kategorisi

Bahar Sunman: Hem iş dünyasında lider bir girişimci hem de klasik otomobil rallilerinde deneyimli bir co‑pilot olarak öne çıkıyor. Rallilerde navigasyon, zamanlama yönetimi gibi kritik görevler üstleniyor ve kadınların motorsporlarındaki yerini güçlendirmeye destek veriyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nda kadınların motorsporlarına katılımını destekleyen aktivitelere de aktif katkı sağlıyor

Burçak Aydinç: Mekanik bilgisiyle yarışın teknik arka planında var olan Aydinç, doğa tutkusu ile bu yarışta co‑pilot olarak öne çıkıyor. Eşinin co-pilotluğunu yapacak olan Aydinç, yarışa bilgisiyle tecrübe katacak.

TransAnatolia Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride düzenleniyor. Rallide yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadele ediyor. Yarış, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Antalya Offroad Kulübü katkılarıyla gerçekleşiyor.