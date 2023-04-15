Sinop’ta okul çevrelerinde düzenlenen uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı, kıraathaneye yapılan denetimde 1 kişinin üzerinde 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nce okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik il genelinde düzenlenen uygulamalarda, 106 araç, 52 park ile metruk bina ve 70 iş yeri kontrol edildi, 394 kişinin GBT sorgusu yapıldı. İncelemelerde aranması bulunan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, 1 servis aracına ise idari para cezası kesildi. Ayrıca Ayancık’ta faaliyet gösteren bir kıraathaneye yapılan denetimde 1 kişinin üzerinde 9 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca kıraathanede sigara içilmesine müsaade edildiği gerekçesiyle 12 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.