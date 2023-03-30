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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İncedayı Mahallesi ve Hakimiyet Caddesi üzerinde bulunan iki ayrı apartmanda baca yangını meydana geldi. Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangınları kısa sürede kontrol altına alırken, yaşanan olaylarda kimse yara almadı.

Sinop’ta iki ayrı ikamette baca yangını meydana geldi. İki olayda da bacaların, şiddetli rüzgarın ters yönde esmesiyle tutuştuğu belirtildi.

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