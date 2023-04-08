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Yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Sinop-Boyabat karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.’nın kullandığı 57 EB 444 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Panikle aracı yol kenarına çeken sürücü, basıncın etkisiyle kırılan cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yanan araç itfaiye yardımıyla kısa sürede söndürülürken, sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

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