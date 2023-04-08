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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.’nin kullandığı 57 ABF 927 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sola manevra yaptığı sırada aynı istikamette seyreden C.Ö.‘nün kullandığı 06 AEL 813 plakalı pikap ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sinop’ta aynı istikamete gittiği pikap ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

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