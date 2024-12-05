2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Genel Kurul görüşmelerinde oturma düzeni ve takvimi belli oldu.ANKARA (İGFA) - 22 Ekim'de başlayan bütçe maratonunu 29 Kasım'da sona ererken, görüşmelerde toplam 21 birleşim, 81 oturum ve yaklaşık 235 saat mesai yapıldı. 2025 yılı bütçe görüşmelerinde şimdi sıra TBMM Genel Kurulu'nda. 9 Aralık'ta başlayacak görüşmeler 12 gün kesintisiz sürecek.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Genel Kurul görüşmelerinde; yürütme temsilcileri Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, TBMM Bütçe Başkanlığı ve TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı temsilcisine tahsis edilenler dışındaki koltuklarda kendi aralarındaki mutabakata göre oturacağı belirtildi.

Bütçenin tümünün 9 Aralık Pazartesi günü başlayacağı TBMM Genel Kurulunda, Meclisin bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

2025 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.