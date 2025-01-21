Ünlü modacı Siren Ertan, yeni yaşını, yakın dostlarının özenle organize ettiği sürpriz bir partiyle kutladı. Amerika seyahatinden dönen Ertan, yakın zamanda iş insanı Berkin Kaya tarafından devralınan ve İtalyan restoran konseptine yeni bir soluk getiren Akmerkez’deki ünlü Serafina’da, kendisi için hazırlanan özel bir kutlamayla karşılaştı.İSTANBUL (İGFA) - Her detayı özenle hazırlanmış olan organizasyon, mekânın zarif doğum günü süslemeleri ve atmosferiyle göz doldurdu.

Sürpriz doğum gününe Ece Kıral-Meral Yazıcı-Siren Ertan-Gülay Kamaz-Nurgün Kemalbay-Elif Balkuv-Zeynep Üstünel-Nurgün Kemalbay-Ahu Orakçıoğlu-Sibel Büyükuğur ve birçok isim katıldı.

Sürpriz karşısında duygusal anlar yaşayan Siren Ertan, mekâna köpüklerle giriş yaptı. Arkadaşlarının sıcak karşılamasıyla mutlu olan Ertan, keyifli ve eğlenceli bir gece geçirdi.

Serafina’nın şıklığı ve dostlarının samimi ilgisiyle kutlama, modacı için unutulmaz bir deneyim haline geldi. Arkadaşlarıyla birlikte duygu dolu anlar yaşayan Ertan, bu özel günde sık sık sarılarak teşekkürlerini iletmekten geri kalmadı.

Dostlarının gösterdiği bu ince düşünce ve özenli hazırlık, modacıyı son derece mutlu etti.

Kutlama boyunca arkadaşlarıyla paylaştığı anlar, Siren Ertan için yeni yaşına hoş bir başlangıç oldu.