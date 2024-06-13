Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürüttüğü 'Mesleki Eğitim Diploma Telafi Programı' kapsamında 1. Sınıf öğrencileri için mezuniyet törenini gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, farklı sosyal sorumluluk projeleriyle nitelikli eğitim odaklı çalışmaları desteklemeyi sürdürürken çalışanlarının eğitimi ve gelişimine yönelik programlara katılarak çalışan mutluluğu ve memnuniyetini de artırmaya devam ediyor.

Sirena Marine bu yaklaşımla Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve çalışanlara mesleki eğitim ile Meslek Lisesi diplomasını alma fırsatı da sunan, Türkiye'nin bu alandaki önemli projelerinden 'MESEM-Mesleki Eğitim Diploma Telafi Programı'nda 1. Sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi.

Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya, İlçe Milli Eğitim yöneticileri, öğretmenleri ve Sirena Marine yönetim ekibinin katılımıyla düzenlenen törende; Yat İnşaa, Mobilya & İç Mekan Tasarımı, Metal Levha İşletmeciliği ve Kompozit Tekne İmalatı bölümlerinin 1. Sınıfından mezun olan çalışanların heyecanı görülmeye değerdi.

'Mesleki Eğitim Diploma Telafi Programı'na katılan 113 ilköğretim mezunu Sirena Marine çalışanı, programı başarıyla tamamladıkları takdirde meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar.