Mardin’in Savur ilçesinde Çetin Sabah’a ait evin bahçesi, çocukların vazgeçilmez çizgi filmi ’Şirinler’in köyünü andırıyor. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Şirinler köyünü andıran bahçede asılan Atatürk ve Müslüm baba posterleri dikkat çekerken, hemen her tarafı mavi olan bahçeyi gören vatandaşlar, bahçeyi kafe sanıp içeri girerek fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

Savur’da yaşayan emekli 64 yaşındaki Çetin Sabah’ın evinin bahçesine kendi eliyle yaptığı dekorların ortaya çıkardığı görüntü, bir dönemin çocuklar tarafından en çok izlenen çizgi filmi olan ’Şirinler’in köyünü anımsatıyor. Bu haliyle dikkat çeken evin bahçesi, yerli yabancı ziyaretçiler tarafından ’Şirinler köyü’ olarak anılıyor.

ŞİRİNLER KÖYÜNDE ATATÜRK VE MÜSLÜM BABA SEVGİSİ AĞIR BASIYOR Şirinler köyü olarak adlandırdığı bahçesinde en çok Atatürk ve Müslüm babanın sevgisi ağır bastığını belirten Çetin Sabah” Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ün posteri olmak üzere birçok ünlü sanatçının fotoğrafları yer aldığını söyledi.

Buraya gelen ziyaretçiler adeta kendilerini bir film platosunda gördüklerini ifade eden Sabah,” Özellikle Atatürk posterine hayran kalıyorlar. Atatürk posteri ile fotoğraf çekmek için sıraya giriyorlar. Özellikle Müslüm baba sevdalıları da bahçeme büyük ilgi gösteriyor. Şirin köyümüzde en çok Atatürk ve Müslüm baba sevgisi ağır basıyor” dedi.

MARDİN’DEKİ BU EVİN BAHÇESİ ’ŞİRİNLER KÖYÜNÜ’ ANDIRIYOR Sanatı ve sanatçıları çok sevdiğini ifade eden Sabah,” Gençliğinden beri dekorasyon meraklısıyım. Buraya gelen insanlar bahçeme hayran kalıyor. Mavi ve doğanın yeşili insana huzur veriyor. Belirli bir yaştan sonra insan huzur arıyor. İnsanlar ilk gördüklerinde burayı kafe zannediyorlar. Gelip oturduktan sonra buranın ticari olmadığını paranın geçmediğini söylüyorum. Ben kendim sabah dışarı çıktığımda huzur buluyorum. Böylelikle çok güzel dostluklar edindim" ifadelerini kullandı.-

"BURAYI ŞİRİNLER KÖYÜNE BENZETİYORLAR" Bahçesine gelen vatandaşların alanı ’Şirinler köyüne’ benzettiğini anlatan Sabah, "Bahçeyi görenlerin hemen hepsi bölgeyi Şirinler köyüne benzetiyor. Köyün Gargamel benim herhalde. Kendime huzurlu bir ortam yaptım ve burada yaşıyorum. Hayvanlarım var. Doğal hayvanat bahçesi burası, sincaplarım var, kuşlarım var. Köpeklerim var. Onları besliyorum. Ama hepsi benim gibi özgür yaşıyor. Burası şirinler köyü burada sanat var, hayvan sevgisi var ve en önemlisi Atatürk ve Müslüm baba sevgisi var ”açıklamalarında bulundu.