Dünya Ekonomik Forumu, küresel işgücünün ve iş dünyasının karşı karşıya olduğu dönüşümleri ele alan ‘2025 İşlerin Geleceği’ raporunu yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Ekonomik Forumu, küresel işgücünün ve iş dünyasının karşı karşıya olduğu dönüşümleri ele alan ‘2025 İşlerin Geleceği’ raporunu yayımladı.

PERYÖN’ün çatı derneği EAPM’nin paydaşlığında ülke verilerinin derlenmesine liderlik ettiği raporda, küresel işgücünün yanı sıra Türkiye işgücüne ve iş hayatına dair çarpıcı veriler de yer aldı. Raporda, 55 ülke ve 22 sektör grubundan 14 milyondan fazla çalışanı temsil eden 1000’den fazla işverenin katılımıyla hazırlandı.

Bu kapsamlı analiz, 2025-2030 yılları arasında işgücü piyasasındaki dönüşümleri, en hızlı büyüyen ve gerileyen meslekleri, kritik beceri gereksinimlerini ve iş dünyasının geleceğine dair stratejik öngörüleri ortaya koyuyor.

2030 YILINA KADAR KÜRESEL İŞGÜCÜNDE 170 MİLYON YENİ İŞ YARATILACAK

Rapora göre, 2030 yılına kadar küresel işgücünde 170 milyon yeni iş yaratılırken, aynı dönemde 92 milyon işin de geçerliliğini yitireceği ön görülüyor. Bu değişime pozitif olarak baktığımızda toplam istihdamda yüzde 7’lik net bir artış anlamına geliyor. Teknolojik değişimlerin en büyük itici güç olduğu bu dönüşümde, yapay zekâ, büyük veri ve dijital okuryazarlık gibi teknolojiyle ilgili becerilere olan talep de elbette hızla artıyor. Öyle ki işverenlerin yüzde 86’sı, yapay zekâ ve bilgi işlem teknolojilerinin iş modellerini dönüştüreceğini belirtiyor.

Türkiye verileri PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) paydaşlığında derlenen raporda Türkiye’de işgücüne ve iş dünyasının dönüşümüne ilişkin de çarpıcı veriler yer alıyor. Rapora göre, Türkiye’de kuruluşların yüzde 94’ü yapay zeka programlarını kullanırken, bu oran globalde yüzde 88 oranında seyrediyor. Aynı zamanda şirketlerin yüzde 78’i, yapay zeka becerilerine sahip yeni çalışanlar işe almayı planlıyor ve yüzde 70’i mevcut çalışanlarını yapay zeka teknolojilerine uyum sağlamak için yeniden eğitmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili PERYÖN Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, "Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘2025 İşlerin Geleceği’ raporu dünyada ve Türkiye’de işgücünün yıllar içindeki dönüşümü ve işlerin geleceğine dair çok önemli veriler sunduğunu belirterek, "Çatı derneğimiz EAPM’nin paydaşlığında Türkiye verilerinin derlenmesinin destekçisi olmaktan mutlu olduğumuz rapora göre, Türkiye’de temel becerilerin yüzde 44’ünün değişmesi bekleniyor. Bu oranın küresel ortalaması ise %39’un üzerinde. Türkiye’de en hızlı gelişmesi beklenen beceriler ise yapay zekâ ve büyük veri, teknolojik okuryazarlık ve siber güvenlik olarak öne çıkıyor. Bu dönüşümün başarılı olabilmesi için sadece teknolojik yatırımlar değil, aynı zamanda çalışanlarımızın bu değişime adapte olabilmesi için insan odaklı yönetim anlayışı, kapsamlı eğitim programları ve yeni beceri kazandırma süreçleri çok kritik. Rapor teknoloji ve yetkinliklerin yanı sıra kurum kültürüne de odaklanıyor. Türkiye’deki kuruluşların yüzde 88’inin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (ÇEK) önceliklerini benimsemiş olduğuna da dikkat çekiyor ki bu iş dünyamız açısından ayrıca mutluluk verici" diye konuştu.