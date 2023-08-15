2022 yılında küresel anlamda şirket iflaslarında artış yaşandığını ortaya koydu. Küresel İflas Raporu'na göre, 2022 yılında incelenen 48 ülkenin yüzde 60’ında şirket iflaslarında artış yaşanırken 13 ülkede ise son 10 yılın en yüksek iflas başvuruları gerçekleşti. Türkiye’de 2022 yılında iflaslar bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldI.İSTANBUL (İGFA) -

Rapor, enflasyonda yaşanan artışa karşın ülkelerin 2022 yılında para politikalarında sıkılaştırmaya gitmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı şokun küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini ve iflasların artmasına neden olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla küresel anlamda şirket iflaslarında artış yaşandı. Raporda, incelenen ülkelerin yaklaşık yüzde 60’nda şirket iflaslarında artış yaşandığı belirtildi.

13 ÜLKEDE SON 10 YILIN EN YÜKSEK İFLAS BAŞVURULARI GERÇEKLEŞTİ

ENDONEZYA’DA ŞİRKET İFLASLARINDA YÜZDE 104 ARTIŞ

Avusturya, Fransa, İngiltere’de şirket iflaslarının 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 50 arttığına dikkat çekilen Rapor’da, Belçika, Polonya, Ukrayna ve Avusturalya’da ise aynı dönemde iflaslardaki artışın yüzde 30’ları aştığı belirtildi. 2022 yılında izlenen 48 ülke arasında şirket iflaslarında en fazla artışın Endonezya’da gerçekleştiğini ortaya koyan Rapor’a göre, Endonezya’da 2022 yılında bir önceki yıla göre şirket iflaslarında yüzde 104 artış yaşandı.

2022 yılında bir önceki yıla göre şirket iflaslarının İsviçre’de yüzde 27, Çin’de yüzde 23, İspanya’da 21, Vietnam’da yüzde 17, Kanada’da yüzde 13 ve Yunanistan’da yüzde 11 ile yüzde 10,8 olan küresel ortalamanın üzerine çıktığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE’DE 2022 YILINDA İFLASLAR BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 20 AZALDI

Öte yandan CRIF Türkiye’nin, Ticaret Sicil kaydı verileri üzerinden yaptığı detaylı analizler, Türkiye’de 2022 yılında şirket iflaslarının bir önceki yıla göre yüzde 20 civarında azaldığını ortaya koydu. 2021 yılında Türkiye’de 584 şirket iflas ederken, 2022 yılında iflas eden şirket sayısı 467 oldu.