İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan, Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, 17-18 Mart tarihlerinde üç mağaranın tespit edildiği duyuruldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesi CUDİ DAĞI – TUŞİMİYA VADİSİ/Taht Tepe bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, ana silah deposu olarak kullanılan 3 adet mağaralarda yapılan aramalarda, PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat, teçhizat, malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Ele geçirilen silah ve malzemeler arasında; 7 adet RPG-7 roketatar, 3 adet BİXİ makinalı tüfeği, 19 bin 600 adet fişek, (AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği), 305 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet antitank mayını, 2 adet savunma tipi el bombası, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 adet tüp, 1 adet ocak, 3 adet 350 metre halat, 1 adet dürbün, 20 kg yaşam malzemesi bulunduğu, ele geçirilen malzemelerin imha edilerek mağaraların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam ettiğini belirtti.1