Şişecam, Anıtkabir’de Atatürk’ün makam otomobillerinin sergilendiği vitrinler ve kule camlarının değişimini gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle kurulan, Türkiye’de cam sanayinin başlangıç noktası olan Şişecam, O’nun hatıralarının geleceğe taşınmasına katkıda bulunuyor.

Şişecam, Anıtkabir’de Ata’nın restorasyonu tamamlanan makam otomobillerinin sergilendiği vitrinlerin ve Anıtkabir’in kule camlarının değişimini tamamladı.

Ata’nın restore edilen son makam aracının teslimi töreni de Anıtkabir’de yapıldı.

Atatürk’ün makam otomobillerini koruyan vitrin camları Şişecam tesislerinde özel olarak üretilirken, vitrin camlarının yanı sıra komutanlık araçlarının yer aldığı kuleler dahil olmak üzere 19 kulenin camlarının değişimi de Şişecam ve iş ortaklarının destekleriyle tamamlandı.

Global ölçekte öncü oyuncularından biri olan Şişecam'ın kültürel mirasa katkıda bulunmaya devam edeceği bildirildi.