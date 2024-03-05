4 kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ile global bir dev olan Şişecam'ın konsolide net satışları 152 milyar TL’ye ulaştı.İSTANBUL (İGFA) -Şişecam, 2023 yılına ait enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı.

2023 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Şişecam’ın konsolide net satışları 152 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye’den ihracatı ise 31,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışlarının toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 60 oldu. Şişecam 2023 yılı boyunca 5,2 milyon ton cam, 4,7 milyon ton soda külü ve 3,7 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam’ın 2024’te de faaliyetlerini ihtiyatlı ve sağlam büyüme yaklaşımıyla sürdüreceğinin altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, yeni yıl beklenti ve hedefleriyle ilgili şunları aktardı:

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL YOĞUN YATIRIM DÖNEMİ OLACAK

“Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Sürdürülebilir değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda girdi verdiğimiz sektörlerin büyümelerini destekleyecek yatırımlara da ara vermeden devam ediyoruz. Bir yandan risklerin ve dönemselliğin etkilerini yönetirken diğer yandan mevcut ve potansiyel pazarlardaki fırsatları yakından takip ediyoruz. Macaristan’daki 2 fırınlı yeşil saha cam ambalaj üretim tesisi yatırımımız sürüyor. Eskişehir’de hayata geçireceğimiz yeni cam ambalaj hattı yatırımımız sonrasında Eskişehir tesisimiz dünyanın en büyük entegre cam ambalaj üretim noktası olacak. Mersin’de enerji camı üretecek ikinci buzlu cam fırını ve enerji işletme camı hattı kapasitesi artışı, yine Mersin soda külü tesisinde kapasite artışı, ABD doğal soda külü yatırımı ve lojistik altyapısını da destekleyecek olan Stockton Liman işletmesi yatırımı, Tarsus OSB’deki yeni düz cam tesisi ve stratejik maden yatırımlarımız sürüyor. Bu yıl da katma değerli ürünlerin toplam üretim hacmimizdeki oranını ve dünya pazarlarındaki rekabet gücümüzü artıracak 20 milyon metrekarelik kaplamalı cam hattı yatırımları konusundaki kararımızı duyurduk. Türkiye, İtalya ve Bulgaristan'da hayata geçireceğimiz bu yatırımlarla kaplamalı hat üretim kapasitemizi neredeyse 2 katına çıkartacağız. Önümüzdeki 5 yıl yoğun yatırım dönemi olacak. Bu yatırımlarımızı, bulunduğumuz pazarların dinamiklerini de göz önüne alarak devreye alacağız. 2024 yılında 24 bini aşan insan kaynağımızı yüzde 5 civarında artırma hedefimiz bulunuyor.”