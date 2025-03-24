İstanbul'da Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması sonrasında İçişleri Bakanlığı'nca vekil olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkemn, Şişli Belediyesi'nde görevine başladı. Yeni başkan ilk olarak belediye önündeki posterleri kaldırdı.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan ve 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme" suçundan tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı da görevinden tedbir amaçlı uzaklaştırmış, yerine Şişli Belediye Başkan vekili olarak yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Erktürkmen'i görevlendirmişti.

Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başladı.

Ertürkmen'in belediye girmesinden sonra caddedeki Özgür Özel ve Resul Emrah Şahan bayrak ve posterleri belediye ekipleri tarafından toplandı

Değişiklik, makam odası ve belediyenin resmi internet sitesine de yansıdı.

CEVDET ERTÜRKMEN KİMDİR?

1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu Kahramanmaraş’ta, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş ve Eskişehir’de tamamladı.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü yaz döneminde bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde “Afet Yönetimi” konulu tez çalışmasını yaparak, Yüksek Lisansını tamamladı.

1999 Yılında Mülki İdare Amirliği görevine Gaziantep Kaymakam adayı olarak başladı. Sırasıyla; Burdur İli Ağlasun İlçesinde ve Van İli Saray İlçesinde Kaymakamlık yaptı. Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar İlçe Kaymakamı, Aydın İli Sultanhisar Kaymakamı, Trabzon Beşikdüzü İlçe Kaymakamı ve Samsun Bafra İlçe Kaymakamı olarak görev yaptı.

1 T:emmuz 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şişli Kaymakamlığı'na atanan Cevdet Ertürkmen, Şişli'deki görevine 29 Temmuz 2024 tarihinde görevine başlamıştı.

Ertürkmen, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.