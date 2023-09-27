Şişli Belediyesi Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılına özel olarak hayata geçirdiği “100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış” sergisini İstanbul’daki gösteriminin ardından, 26 Eylül’de antlaşmanın imzalarının atıldığı İsviçre’nin Lozan kentinde “A Century of Peace- Barış Yüzyılı” adıyla açarak, dünyayla buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Şişli Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesi niteliğindeki Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıldönümünde hayata geçirdiği “100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış” adlı sergiyi uluslararası alana taşıdı.

Şişli Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması’nın bir 100. yılı kutlamalarına 2021 yılında başladı. 2021 yılının Ekim ayında Boyut Yayınları iş birliğiyle, 24 yazarın ve bilim insanının katkı sağladığı Lozan barışını çok boyutlu ele alan bir kitap yayımladı. Daha sonra bu kitap kapsamında hazırlanan “İlk ve Son Barış 100. yılında Lozan Barış Antlaşması” sergisi İstanbul Likör Fabrikası’nda açıldı. Bu sergi, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerle buluştu.

Tarihi antlaşmanın 100. yılında ise Şişli Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını daha geniş bir boyut kazandırarak, hem yurt içinde hem de yurt dışında etkinlikler düzenliyor.

İLK SERGİ BOMONTİADA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinlikler kapsamında ilk olarak, 24 Temmuz’da Bomontiada’da “100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış” sergisi açıldı. Titiz bir çalışmanın sonucu hazırlanan sergi ziyaretçi akınına uğradı. Yine 100. yıla özel olarak düzenlenen ve Bomontiada’da katılımcıları buluşturan “Barış Yüzyılı” paneli gerçekleştirildi.

Şimdi de Lozan’da, 26 Eylül’de açılan ve Avrupalı sanatseverleri bir araya getiren “A Century of Peace- Barış Yüzyılı” sergisiyle Şişli Belediyesi, 2021 yılından bu yana yaptığı çalışmaları uluslararası boyuta taşımış oldu.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin yaptığı açılış konuşmasında, öncellikle hissettiği heyecanı ve onuru dile getirerek , Lozan Barış Antlaşması’nın Şişlililer için çok ayrı ve özel bir anlamı olduğunu ifade etti.

Samsun’dan Lozan’a uzanan bu büyük mücadelenin ilk adımlarının Şişli’de atıldığını hatırlatan Başkan Keskin, “Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin özgür ve bağımsız gelecek planlarını Halaskargazi Caddesi’ndeki evinde tasarladı. O nedenle Lozan’a uzanan bu büyük tarihsel yolculuğun ilk durağının Şişli olması bizler için çok büyük bir onur” diyerek serginin hayata geçirilmesinde emekleri olan herkese teşekkürlerini sundu.