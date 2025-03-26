'Kent Uzlaşısı' operasyonu kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu. Kayyum atanan Şişli Belediyesi'nin resmi internet sitesindeki 'Başkan Yardımcıları' sayfası da güncellendi.İSTANBUL (İGFA) - Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında, "terör örgütünün siyasal alan sorumlusu" olduğu iddia edilen Azad Barış ve Barış'la bağlantılı olduğu ileri sürülen Hunav Altun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama emri çıkartılmıştı.

'Kent Uzlaşısı' operasyonu kapsamında Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir avukatıyla birlikte emniyete gitti. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ŞİŞLİ'DE BAŞKAN YARDIMCILARI 5'E DÜŞTÜ!

Şişli Belediyesi'nin resmi internet sitesinde ise Belediye Başkan Yardımcıları sayfasında güncelleme yapıldı.

Belediye Başkanlığı'na kayyum atanması ardından Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Özlem İzol ve Ozan Özgür Doğru duruma tepki göstererek, görevlerinden istifa etmişti. İzol istifa dilekçesinde, “Bu hukuksuzluğu, demokrasi düşmanlığını, halkın iradesine atanmış kayyum zorbalığını kabul etmiyorum” ifadelerine yer vermişti. Ebru Özdemir'in de teslim olması ardından sayfada yapılan değişiklikle Başkan Yardımcıları sayısı 5'e düştü.

Hatırlanacağı gibi, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, 'Kent Uzlaşısı' operasyonu kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçu kapsamında "kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu" iddiasıyla tutuklanma kararı vermişti.