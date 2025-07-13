Sivas Belediyesi’nin Sıcak Çermik Kaplıcası’nda başlattığı yeni sosyal ve turizm yatırımı kapsamında Kadın ve Erkek Açık Havuzların temeli dualarla atıldı.SİVAS (İGFA) - Yoğun katılımla düzenlenen törene; Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un yanı sıra Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Polat, Merkez İlçe Başkanı Osman Kösedağ, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Dr. Adem Uzun, Sıcak Çermik’in kadim kaplıca kültürünü yeniden canlandırmak istediklerini belirterek, “Açık havuzlar Sivas için gerçekten çok önemli bir yer teşkil ediyor, çok anılar var burada… Ancak bir yandan da sağlık açısından çok önemli bir yer teşkil ediyor. Sivas iklimi sert, genelde kış aylarını yoğun olduğu bir iklime sahip… Aslında bu açık havuzlarla birlikte insanlarımızın gelip burada güneşlenmelerini, termal suya girmelerini, d vitamini almalarını sağlayacağımız bir çalışma yapmış oluyoruz.” dedi.

Eski açık havuz kültürünü tekrar canlandıracaklarını söyleyen Uzun, “Yıllar önce bu açık havuzlar yıkılmıştı, bugün itibariyle eskisinden çok daha modern, çok daha gelişmiş kadın ve erkek ayrı bir şekilde bu havuzları inşa edeceğiz. 8 bin 850 metrekarelik bölgede bir turizm alanı tesis edeceğiz. Burada 312 metrekare kadınlar havuzu, 312 metrekare erkekler havuzu, 26’şar metrekare çocuk havuzları olmak üzere eskisinden daha geniş, daha büyük ve daha modern havuzları kazandırmış olacağız.

Sadece havuzlar değil 335 metrekarelik kapalı alanda kadın ve erkek soyunma odaları, duş ve lavabolar, ilk yardım odası, ayak dezenfeksiyon havuzuna kadar birçok ünite yer almakta… Aynı zamanda her bir havuzun yanında 142 metrekare büyüklüğünde 2 adet snack bar, yanında 150 metrekarelik 2 adet güneşlenme terası, bunlarda yine ayrı ayrı 40 adet şezlong, 20 tane de büyük şemsiyeden oluşan bir alan oluşturacağız.” şeklinde konuştu.

Projede mahremiyete çok dikkat ettiklerini dile getiren Başkan Uzun, “Eskiden olduğu gibi etrafını yüksek duvarlarla öreceğiz. Çermik ile ilgili yapacağımız iki çalışma daha var bunların startını verdik, birisi hemen yan tarafta görmüş olduğunuz bahçeli evler projemiz… Bu projeyi Altınkale’nin yan tarafına uygulayacağız. Bahçeli evler ile ahşap evler yapacağız. Bunları da hemşehrilerimize kiraya vereceğiz.

Hemşehrilerimizin dinlenebilecekleri 100 metrekarelik bir bahçe alanı olacak, ekip biçecekler, mangallarını yapabilecekler. Eskiden çadırlar vardı, bunu modern anlamda ahşap evler projemize uyarladık. Bu evleri çok küçük ücretlere senelik olarak kira vereceğiz. Çok sayıda karavancı geliyor, eskiden Çamlıca Otelimiz vardı. Onun yerine hemen bungalovların ön tarafına startını verdik, karavan park kuracağız. Bu karavan parkla birlikte çok sayıda karavancımızı bu alanda misafir etmiş olacağız. Türkiye'nin en modern karavan parklarından birini oluşturacağız. Bütün bunlarla birlikte aslında çermik tıpkı eski günlerde olduğu gibi insanlarımızın ilk ziyaret ettikleri, eğlendikleri, akrabalarıyla, sevdikleriyle birlikte gelip zaman geçirdikleri bir alan olacak.

Son olarak hemen üst tarafımızda Aquapark’ın önünde bir park yaptık. Mesire alanlarımız yetersizdi, artırdık. Gelecek sene bir de spor alanları oluşturacağız. Halı saha, voleybol, basketbol sahaları gibi farklı aktivitelerden yüzme havuzlarına kadar her şeyi oluşturmuş olacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen dualar eşliğinde havuzların temeline beton döküldü.