Sivas Belediyesi bünyesindeki açık otoparklardan elde edilen gelirler artık Sivasspor’a aktarılacak.SİVAS (İGFA) - Şehrin en büyük markası olan Sivasspor’a maddi anlamda destek olmak adına Sivas Belediyesi tarafından şehir merkezindeki açık otoparkların işletmesi Sivasspor'a tahsis edildi. Böylece kırmızı-beyazlı takıma yılda yaklaşık 20 milyon lira civarında bir gelir sağlanacak.

Konuyla ilgili Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ile Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Burak Özçoban ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Başkan Uzun, “Sivasspor, şehrimizin en önemli markası. Takımımız son dönemde sizlerin de takip ettiği üzere zor günler yaşıyor. İnanıyorum ki bu zorlu süreci Sivaslılar olarak hep birlikte aşacağız.

Sivas Belediyesi olarak ‘Sivasspor’umuza nasıl destek oluruz’ diye arkadaşlarımıza sürekli istişare içerisindeydik. Bu doğrultuda şehrimizde bulunan tüm açık otoparkları Sivasspor'umuza verme kararı aldık. Geçtiğimiz hafta itibariyle de yer teslimini yaptık.

Önümüzdeki günlerden itibaren Sivasspor’umuz bu otoparkları işletmeye başlayacak. Burada yaklaşık 1.300 araçlık bir otopark alanımız var. Burada tüm masrafları düştükten sonra yaklaşık 18 ila 20 milyon TL arasında bir gelir elde edilmesini planlıyoruz.

Başta Sivasspor’umuz olmak üzere şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz sadece otopark gelirlerinin aktarılması anlamında değil, şimdiye kadar gerek personel desteği, gerekse taraftarlar için bilet desteği konusunda Sivasspor’umuzun yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.