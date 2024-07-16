Sivas Belediyesi tarafından şehirdeki ihtiyaçların belirlenmesi, karar süreçlerine halkın katılım sağlaması ve dolaylı olarak yaşam kalitesinin geliştirilmesi amacıyla “2025-2029 Stratejik Planı Vatandaş Anketi” başlatıldı.SİVAS (İGFA) - Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların Sivas Belediyesi'ne ilişkin görüş ve önerilerinin alınması adına uygulanan ankete https://a.mobilnabiz.com/survey/qr?src=XTVN1BQXz3pb adresi üzerinden erişilebiliyor.



Sivas'a ve yerel belediye hizmetlerine dair birtakım soruların yöneltildiği anket bilgilerinin 2025-2029 Stratejik Planı dışında herhangi bir amaç için kullanılmayacağı gibi herhangi bir kişiye veya makama da verilmeyeceği ifade edildi.

Konu hakkında bir değerlendirme yapan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, “Sivas’ımızı birlikte yönetiyor, hizmetlerimizi vatandaşlarımızın fikirleri ile geliştiriyoruz. 2025-2029 dönemini kapsayacak Stratejik Planımızda, değerli hemşehrilerimizin görüşlerine yer vermek için bir anket oluşturduk. Sizlerden gelecek geri dönüşler, şehrimizin geleceğinde, gelişmesinde ve büyümesinde büyük bir rol oynayacak. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak katılacağınız anketimize vereceğiniz cevapları merakla bekliyoruz” dedi.