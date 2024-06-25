Sivas Belediyespor Olağan Üstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Ergün Göze Salonu’nda yapılan genel kurulda Ahmet Polat kulübün yeni başkanı olarak seçildi.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyespor olağanüstü genel kurula gitti. Kulübün Onursal Başkanı olan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Belediye Başkan Yardımcıları, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Mesut Dursun, ASKF Başkanı Zeki Ekici, Futbol İl Temsilcisi Hayrettin Yıldız, TÜFAD yöneticileri, Sivas SOGEV Vakfı yönetimi, Sivas Alperen Ocakları yönetimi, kentte faaliyet gösteren amatör kulüp yöneticileri ile spor camiası temsilcileri katıldı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Davut Aşık, kulübün faaliyetleriyle ilgili bilgi vererek denetim kurulu raporunu sundu. Genel kurulda denetim kurulu ve faaliyet raporu okunarak ibra edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde bir konuşma yapan Belediyespor Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Bugün yaptığımız genel kurul ile Belediyespor'umuzu devralıyoruz. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimize şimdiden başarılar diliyorum. Kulübümüze imkanlarımız doğrultusunda elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Başkan Uzun ayrıca Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor'un Sivas’ın en önemli markası olduğunu hatırlatarak "Sivasspor’umuza her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Konuşmalar sonrasında tek liste ile gidilen genel kurulda, önceki yılarda da kulübün başkanlığını yapmış plan Ahmet Polat oy birliği ile yeni başkanlığa seçildi.

Sivas Belediyespor Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

1. AHMET POLAT

2. TURAN BÜTÜN

3. FERİDUN YURTSEVER

4. HİKMET KAYA

5. KENAN ÇINAR

6. FERİD YARAR

7. BİLAL VESKE

8. TURAN DÜZARDIÇ

9. NURİ ÇAYIR

10. ÖMER SİPAHİ

11. ŞAKİR YALÇIN

12. HAKAN TAŞTAN

13. MESUT DURSUN

14. HALİL KOL

15. ABDULLAH YİĞİT

16. GÖKMEN SAĞIR

17. SELAMİ ALÇALI

18. FATİH YILDIZ

19. KURBANİ BÜTÜNER

20. ARİF KAMA

21. MESUT DAŞTAN

22. SERVET DUMAN

23. FUAT ALPER KARACA

24. NURİ KILIÇ

25. OSMAN AKBULUT

26. İSMET ELMAS

27. EMRE ATAMAN

28. EROL ASLAHAN

29. ÖNDER KELEŞ

30. CELİL SELÇUK AKPOLAT

DENETİM KURULU 1. İBRAHİM SİZER

2. MUSTAFA ÖZEN

3. BEKİR ÇAY

DİSİPLİN KURULU1. ZEKERİYA KILIÇ

2. YUSUF DOĞAN

3. KÖKSAL ŞEKER

ASKF DELEGELERİ: 1. AHMET POLAT

2. TURAN BÜTÜN

3. GÖKMEN SAĞIR