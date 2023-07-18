Sivas’ın tarım ve hayvancılık potansiyelini artırmak amacıyla Sivas Belediyesi öncülüğünde çeşitli kurumların desteği ile Kovalı mevkiine kurulan Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası, Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredildi.SİVAS (İGFA) - Fonksiyonu ve kapasitesiyle hayvancılığa önemli katkılar sağlayacak olan Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası, Sivas'ta ilk etapta damızlık düve yetiştiriciliği alanında öncü olacak. İçerisinde Süt Toplama Merkezi ile Tarım Eğitim Parkurunun da yer aldığı proje çiftçilere yeni imkânlar sağlayacak.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Çönger arasında imzalanan protokolle Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne devredildi.

Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Ticaret Borsası başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle yapımı tamamlanan Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası, bölgenin tarım ve hayvancılığına büyük katkı sağlayacak.

83 bin 426 metrekarelik alanda hayvancılık faaliyetlerinin yapılacağını söyleyen Başkan Bilgin, “Öncelikle bölgede damızlık düve yetiştiriciliği yapılacak. Diğer 75 bin 431 metrekarelik alanda ise Süt Toplama Merkezi ve Yem Bitkisi Yetiştiriciliği ve Tarım Eğitim Parkuru kurulacak.” ifadesini kullandı.

“CANLI HAYVAN PAZARI VE OT BORSASI AMACINA UYGUN KULLANILACAK”

Başkan Bilgin, projenin amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi için birliğimize devretme kararı aldıklarını belirterek, gerek Sivas Belediyesi gerek İl Özel İdaresi gerekse de diğer paydaşlarımızla birlikte ilimizin tarım ve hayvancılık şehri olması noktasında önemli birçok projeye imza attıklarını, bu projenin de onlardan biri olduğunu kaydetti.

Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Çönger de, imzalanan protokolle birlikte Sivas'ın tarım ve hayvancılığına ciddi katkılar sağlayacağına inancının tam olduğunu söyledi.