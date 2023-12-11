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Sivas Belediyesi son yıllarda ihtiyaç sahibi aileler için sağladığı nakit yakacak desteğini 2024 yılında da sürdürecek. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kışın ilk üç ayında 1.000 lira olmak üzere toplam 3 bin lira yakacak desteği vereceklerini açıkladı.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği, kış ayları boyunca ihtiyaç sahibi ailelere nakit yakacak desteği sağlayacak.

Aylık geliri 11 bin 402 lira ve altında olan tüm ailelerin faydalanabileceği yardım için müracaatlar, Belediye’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında yer aldık. Bu minvalde 2024 yılının ilk üç ayında yine ihtiyaçlı hemşehrilerimiz için toplam 3 bin TL yakacak desteği sağlayacağız" dedi.

Hayat Ağacı Derneği vasıtasıyla gıda başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlara destek olduklarını ifade eden Başkan Bilgin, "Göreve geldiğimiz andan itibaren sosyal yardımlarımızı ön plana alarak ihtiyaç sahibi ailelerimizi destekleme kararı aldık. İhtiyaç duyulan her alanda hemşehrilerimizin yanında yer alarak gerek yakıt desteklerimiz, gerek eğitim desteklerimiz, gerekse de sosyal desteklerimiz ile paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşadık. Pandemi ile başlayan süreçte ilk defa 2021 yılında 6 bin ailemize 500 TL olmak üzere toplamda 3 milyon TL yakacak giderlerine destek olmuştuk. 2022 yılında ise 6 bin 952 aileye Ocak, Şubat ve Mart aylarında 300’er TL olmak üzere toplamda 6 milyon 256 bin 800,00 TL nakit destek ödemesi yaptık. 2023 yılında 4 bin 157 aileye yine Ocak, Şubat ve Ramazan ayına denk gelen Mart ayında 500’er TL olmak üzere toplamda 6 milyon 235 bin 500,00 TL ödeme sağladık. 2024 yılı itibariyle bugünden geçerli olmak üzere müracaatlarımızı başlatıyoruz. Yine Ocak, Şubat, Mart aylarında 1.000 TL olmak üzere toplamda 3 bin TL nakit yakacak desteği sağlayacağız. Müracaatlarımız 11 Aralık 2023 Pazartesi günü yani bugün itibariyle başlıyor. 15 Aralık Cuma günü mesai bitiminde son bulacak. Hemşehrilerimiz başvurularını Belediyemiz internet sitesinden Sosyal Yardım Modülüne E-Devlet ile giriş yaparak istenen bilgileri sisteme girdikten sonra tamamlayacaklardır” ifadesini kullandı.

“Milletimizin bize emanet ettiği bütçeyi her alanda rantabl şekilde kullanarak hemşehrilerimizin dert ve sorunları çözmek adına çalışıyoruz” diyen Başkan Bilgin, “Bu yıl farklı bir alanda yine hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösterdik. Sivas merkezde ikamet eden üniversiteyi ilk defa kazanan öğrencilerimizi de unutmayarak onların ve ailelerinin yanında yer almak istedik. İlk taksitlerini ödedik. İkinci taksitlerin de Şubat ayı içerisinde hesaplarına aktaracağız. Toplamda 4 bin TL eğitim desteğinde bulunuyoruz” dedi.