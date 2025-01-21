Sivas’ın Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde doğal gaz sıkışması nedeniyle bir otelde patlama meydana geldi. Olayda 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.ANKARA (İGFA) - Bolu Kartalkaya'daki otel yangını ile güne başlayan Türkiye, bir haber de Sivas Yıldız Dağı'ndan geldi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 9.20 sıralarında patlama Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı sporcuların konakladığı otelde yaşandı.

Yaralılardan durumu ağır olan kişi, olay yerine sevk edilen ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.