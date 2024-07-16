Sivas’ta park-bahçe ve mesire alanlarının güvenliğini sağlayan belediye bünyesindeki güvenlikçiler, görevlerini artık elektrikli bisiklet ve scooterlar ile yapıyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, görev sahası geniş olan kaplıcalar, mesire alanları ve parklarda ihtiyaç duyulan noktalara hızlı şekilde ulaşılması amacıyla elektrikli bisiklet ve scooterları devreye aldı.

Görevlerini artık elektrikli bisiklet ve scooterlar ile yapan güvenlik personelinin işi büyük ölçüde kolaylaştı.

İlk olarak Paşabahçe Mesire Alanı, Soğuk Çermik Kaplıcası ve AKSU’da kullanılmaya başlayan elektrikli ulaşım araçlarının ilerleyen dönemde sayılarının artırılması hedefleniyor.