CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, tarımsal girdi fiyatlarının her geçen gün artmasına rağmen, hububat desteklerinin bakanlık tarafından il bazında açıklanmasına ve Sivaslı üreticilerin halen destek alamamış olmasına tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Sivas’ın diğer pek çok ile göre üretim olarak daha ileri durumda olmasına rağmen destek ödemelerini halen alamadığını belirten CHP'li Milletvekili Ulaş Karasu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya “Sivaslı çiftçilerimizin desteğini ne zaman yatıracaksınız?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivaslı üreticilere hala yapılmayan hububat desteğinin ne zaman ödeneceğini Tarım Bakanı’na sordu.

Tarım Bakanlığı, 2024 yılında üretilen ürünlere ilişkin destekleri 2025 yılı bütçesinden il bazında ödemeye başladı. Yaklaşık 2 milyon 470 bin dekar üzerinde hububat ekimi olan Sivas’ta yaklaşık 850 bin ton buğday, 300 bin ton civarında arpa rekoltesi gerçekleşmesine rağmen, üreticiler hala hak ettikleri hububat desteğini alamadı.

Üretimin ve üreticilerin adeta cezalandırıldığını belirten CHP Sivas Milletvekili Karasu, “Öyle anlaşılıyor ki, çiftçiyi nasıl ekemez-biçemez hale getireceklerini bakanlık planlamış. 2024 yılının hububat desteklerini ancak 2025 yılında veren iktidar, bu gecikme yetmiyormuş gibi şimdi de ödeme sürecini illere bölerek süreyi uzatıyor ve zaten mağdur olan çiftçiye bir mağduriyet daha yaratıyor. Oysa, çiftçiye verilecek destek ya üretim öncesi ya da üretim sürecinde verilmesi gerekiyor. Zamanında verilmeyince, o destek olmaktan çıkıyor. Verilecek para enflasyon karşısında eriyor. Dahası, diğer illere göre, üretim olarak daha ileri durumda olmasına rağmen Sivas desteğini alamadığı gibi ne zaman alacağını bilmiyor. Çünkü Bakanlık, buna dair bir takvim açıklamak yerine, her Cumagünü adeta bir çekilişin sonucu açıklar gibi ‘şanslı illeri’ tek tek açıklıyor!” dedi.

Sivaslı üreticilerin, mevsim değişikliklerinden dolayı yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler geçirdiğini, tüm imkansızlıklara rağmen üretime devam ettiklerini vurgulayan karasu, buna karşın girdi fiyatlarının da sürekli arttığına dikkat çekti. Aralık ayı sonunda gübrenin tonunun 15 bin TL iken, bugün fiyatın 19 bin TL'ye kadar çıktığını hatırlatan Karasu, böyle bir ortamda bakanlığın keyfi tutumunun beklendiğini vurguladı. “Yani, çiftçi desteği aldığı gün belki gübresini daha da yüksek bir fiyattan almak durumunda kalacak. Böyle bir garabetin kabul edilebilir bir tarafı yok” diye konuştu.