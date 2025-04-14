Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Kültürel Miras Diplomasisi Derneği ile birlikte düzenlediği “Sivas Yaşayan Miras Festivali” Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Sivaslı sanatseverlerini ağırladı.SİVAS (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü katkılarıyla hayata geçirilen ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını desteklemeyi ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Festival, ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sundu.

“USTALARA SAYGI” TEMASI İLE GENÇ ÂŞIKLAR ŞÖLENİ DÜZENLENDİ

Farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapan Sivas Yaşayan Miras Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı Genç Âşıkların desteklenmesi, tanıtılması amacıyla “Ustalara Saygı” teması ile Genç Âşıklar Şöleni düzenlendi.

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen şölende; Genç Âşıklar güzelleme, atışma ve usta malı deyişleriyle dinleyicileriyle buluştururken, tanınmış sanatçı Uğur Işılak Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerini Sivaslı sanatseverlerle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

3 GÜN SÜREN FESTİVALE İLGİ YOĞUNDU...

Sivas Yaşayan Miras Festivali’nde, geleneksel el sanatlarından; Bıçakçılık Ahşap Oyuncak Yapımı, Ahşap Oymacılığı, Deri İşlemeciliği, Yemenicilik, Çalgı Yapımı (ney), Bakır Süsleme, Zihgir Yapımı, Geleneksel Giysili Bebek Yapımı, Sepet Örücülüğü, Ahşap Baskı/ Yazmacılık, Mozaik, Keşan Dokumacılığı, İpek Dokumacılığı, Keçecilik, İğne Oyası, Kazaziye, Mücevher Sâdekârlığı, Baston Yapımı, Cam Üfleme, Çarpana Dokuma, Naht, Filografi gibi birçok sanat dalından sanatçılar Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde hazırlanan stantlarında eserlerini tanıttı. Ayrıca Türk süsleme sanatlarından Ebru, Tezhip, Hüsn-i Hat, Şükûfe dalında eserler veren sanatçıların sergilerinin yanı sıra, Karagöz ve kukla sanatçılarının çocuklar için gösteri ve atölye çalışmaları da festivalde yer aldı.