Sivaslı dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde iftar sofrasında bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programınaçok sayıda siyasetçi, gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, muhtar, meclis üyesi ve Ankara’da yaşayan Sivaslılar katıldı.İftar yemeğinde Sivas topraklarından çıkarak dünyaya adını duyurmuş Türk Halk Ozanı Aşık Veysel’in hayatını anlatan mini bir belgesele yer verildi.

SİVAS, MİLLİ MÜCADELE FİTİLİNİN ATEŞLENDİĞİ ŞEHİRDİR

Katılımcılara seslenen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Sivas öyle bir coğrafyadır ki,Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Milli Mücadelenin fitilini ateşlediği Cumhuriyetin şehridir. Sivas, Atatürk’ün 1919’da güvenilir kent olarak gelip milli kongre kararlarını aldığı yerdir. Sivaslılar bu güveni boşa çıkarmayarak dimdik durup, dürüstçe bu güvenin hakkını verdi, Cumhuriyete sahip çıktı ve peygamber sancağını yere indirmedi. Ben de sizlere söz veriyorum, Sivas’ın yiğit evladı olarak her zaman bu sancağı bende aynı güvenle dimdik taşıyacağım ve aynı şekilde taşıyanlara da destek olacağım. Bizim tek bir davamız var insanlık davasıdır” dedi.

BİRBİRİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ

Ramazan ayının hoşgörü ve birlik ayı olduğunu kaydeden Özarslan, “Ramazan ayı birlik, beraberlik ve hoşgörü ayıdır. Birbirimizin eksikliklerini tamamlayacağız. Memleket ayrımı gözetmeksizin birbirimizi tamamlayacağız. Bizler öyle yetiştik. Hiçbir zaman ayrım gözetmedik. Ramazan’ın sonu bayram şimdiden hepinizin bayramını kutluyor, tuttuğunuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum” diye konuştu.