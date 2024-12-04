Sivas Belediyesi, kış aylarında şehir içi ulaşımın aksamaması adına 65 araç ve 255 personel ile 7 gün 24 saat görev yapıyor.

SİVAS (İGFA) - Saha amirliğindeki ekipleri ziyaret ederek kış hazırlıklarını denetleyen Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, özellikle yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydeden Başkan Uzun, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirgemek için çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Uzun “24 Kasım'da şehrimize ilk kar yağışı gerçekleşti. Sivas Belediyesi olarak 65 mahallede hızlı bir şekilde ekiplerimiz çalışmaya başladılar. Kar yağmadan 2 hafta önce müdürlerimizle toplantı yaparak planlamalarımızı gerçekleştirmiştik. Hazırlıklarımızın ne kadar doğru olduğunu da 24 Kasım tarihinde görmüş olduk. Önümüzdeki günlerde de kar yağışı devam edecek. Şu an itibariyle 65 iş makinesi ve araç ile birlikte 255 personelimiz Sivas halkının hizmetinde… İnşallah bu sene kar yağışı anlamında çok bereketli olur. Şimdiden tüm ekip arkadaşlarımıza gayretleri ve çabaları için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte bu sene iyi bir hizmet ortaya koyacağımıza inanıyorum. Ekibimize yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum.” dedi.