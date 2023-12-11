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Alibaba Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı ile Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nı birbirine bağlayan yol projesi tamamlandı.SİVAS (İGFA) - Şehirde alternatif yol güzergâhları oluşturarak trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen Sivas Belediyesi, kentin doğusu ile batısı arasında yeni bir ulaşım aksı kurmak için çalışma başlattı. İçerisinde köprü projesini de barındıran bağlantı yolunda altyapı, yol dolgusu ve ağaçlandırma çalışmalarının ardından asfalt, aydınlatma unsurları ve yol çizgileri de tamamlandı.

Bağlantı yolundaki ilk sürüşü yerli ve milli otomobil TOGG ile gerçekleştiren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Şehrin trafik sorununu çözecek yeni yollar, yeni bulvarlar açarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Alibaba-Kılavuz Bağlantı Yolunu da bugün itibariyle trafiğe açmış bulunuyoruz. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Bölgeye değer katacak önemli bir projeyi daha söz verdikleri gibi tamamladıklarını ifade eden Bilgin, “Göreve geldiğimiz günden itibaren ekibimiz ile birlikte yaşadığımız şehrimize bir söz verdik. Bu şehri daha gelişmiş bir hale getirerek insanlarımızı mutlu kılacak projeleri hayata geçirecektik. Bu anlamda ihtiyaçları doğru belirleyerek hayata geçirilebilecek projelerimizi önem sırasına göre birer birer tamamladık. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yol yaklaşık 3 km boyunca 3 gidiş 3 geliş olmak üzere bisiklet ve yürüyüş yolları, aydınlatma unsurları ve ağaçlandırmasıyla ile birlikte sadece bu bölgemize değil, şehrimize değer katacak. Uzun yıllar ulaşım sorunu yaşanmayacak şekilde hayata kazandırdığımız ana arterimizi açmış bulunuyoruz.

5 yıl önce milletimize bir söz vermiştik. Ortak akıl ve istişareyle birlikte şehrimize değer katacak eserler inşa edeceğiz dedik. 5 yılın sonunda da aynı sözümüzle şehrimizin ihtiyacı olan eserlerimizi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim hemşehrilerimizden talebimiz, bizlerden dualarını eksik etmemeleri. Eleştiriye açık bir yönetim anlayışımızla ile birlikte her kesimle bir araya geliyor, istişare ediyoruz. Bu anlayışla yaptığımız projelerimiz şehrimizin ihtiyaçlarını doğru belirlemede önemli bir etken oluşturuyor. Ben emek veren tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Çayboyu Kılavuz bağlantı yolumuzun şehrimize hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.