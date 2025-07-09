Sivas Belediyesi tarafından mahalle araları, boş arsalar ve metruk binalarda izinsiz şekilde atık toplayanlara yönelik yürütülen denetimler aralıksız sürdürülüyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi bünyesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda; Zabıta, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Emniyet birimlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği son denetimlerde Alibaba Mahallesi’nde dört farklı adreste uygunsuz şekilde atık biriktirildiği tespit edildi.

42-12, 42-13, 42-15 ve 19. sokaklarda halk sağlığı ve çevre açısından tehdit oluşturan atıklar için ilgili kişilere gerekli uyarılar yapıldı. Ardından bölgede temizlik çalışması başlatıldı. Kepçe ve kamyonlarla toplanan atıklar alandan tamamen kaldırıldı.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un talimatıyla başlatılan ve 76 farklı noktada sürdürülen uygulama kapsamında, hem çevrenin korunması hem de şehir düzeninin sağlanması hedefleniyor.