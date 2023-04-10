Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, merkez mahalle muhtarları ile iftar programında bir araya geldi. Sivas’a hep birlikte hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Bilgin, "Tüm hemşehrilerimizin yaşamaktan mutlu oldukları bir Sivas için çalışıyoruz" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 65 mahalle muhtarıyla düzenlenen iftar sofrasında bir araya geldi.

Sivas Belediyesi'nin ev sahipliğinde özel bir restoranda düzenlenen iftar programına Başkan Hilmi Bilgin'in yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı katıldı. İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Başkan Bilgin, muhtarlarla sohbet ederek Ramazan aylarını kutladı.

Deprem felaketi sonrası Malatya Doğanşehir'de 2 aydır yaraları sarmaya çalışan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile uzun bir süredir bir araya gelemediklerini ifade eden Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalletin Arslan, "Göstermiş olduğu üstün gayret ve çabadan dolayı Başkanımız ve ekibine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtarların Ramazan aylarını tebrik eden Başkan Bilgin ise 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimin önemine dikkat çekti.

Son yıllarda ülkemizi tüm dünyayı etkilen bazı olağanüstü durumların yaşandığına işaret eden Bilgin, “Dönemin başında bir yol haritası belirleyerek yola çıkıyoruz. Ama bu yolu yürürken çeşitli nedenlerle hizmetler gecikmeye uğrayabiliyor. Bunu da bu süreçte özetlersek bir pandemi süreci yaşadık. Dünya genelinde ekonomik bir kriz yaşandı ve en sonda 11 ilde meydana gelen ve küçük kıyamet diye nitelendirebileceğimiz asrın felaketini yaşadık. Her zaman dediğimiz gibi işin özü; sorunu da, çözümü de, sıkıntıyı da birlikte tespit edebilmek ve ortak akılla çözüme kavuşturabilmek” dedi.