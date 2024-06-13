Sivas'ta Kurban Bayramı boyunca somun fırınlarının kapalı olmasından dolayı nöbet usulü çalışacak olan fırınlar belirlendi.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi tarafından belirlenen ve 3 gün sürecek olan nöbetçi fırın uygulamasında her gün için iki fırın ekmek üretimi yapacak.

‘Nöbetçi Fırın’ uygulamasına göre çalışacak olan firmalar şöyle olacak.

16.06.2024 Pazar Bayramın Birinci günü

Adresi

1- Kardeşler Ekmek Diriliş Mah. Şeyh Şamil Cad. No:2/C

2- Ekpa Mehmet Akif Ersoy Mah. 30. Sok. No:128

17.06.2024 Pazartesi Bayramın İkinci günü

Adresi

1- Kaplan Ekmek Emek Mah. 21. Sok. No:33 (Kendi İsteği ile)

2- Yıldırım Ekmek Yunus Emre Mah. Saka Sok. No:23/A

18.07.2024 Salı Bayramın Üçüncü günü

Adresi

1- Gülertaş Ekmek Mehmet Akif Ersoy Mah. 39. Sok. No:2

2- Sarıyıldız Ekmek Gültepe Mah. Toptancılar Sok. No:85/1

19.06.2024 Çarşamba Bayramın Dördüncü Günü ise tüm fırınlar açık olacak.