Sivas'ta Alibaba Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı ile Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nı birbirine bağlayacak olan 'Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu'ndaki çalışmalar olağan hızıyla sürüyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımı rahatlatmak adına hayata geçirilen proje kapsamında çalışmaların yüzde 85’i tamamlandı.

Altyapı çalışmalarının son bulduğu projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bölgeye değer katacak ve şehir içi ulaşımı rahatlatacak önemli bir projenin daha sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Alibaba Çayboyu Bağlantı Yolundaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Başkan Bilgin, "Alibaba, Seyrantepe, Çayboyu Mahallemizi Necmettin Erbakan Bulvarı ve Erzincan Çevre Yoluna bağlayacak projemizi yaklaşık 2 bin 700 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde bölünmüş yol olarak planladık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor sona doğru yaklaşıyoruz” dedi.

Gezi ve incelemeler sırasında Başkan Bilgin’e Başkan Yardımcısı Levent Olgun, Bekir Sıtkı Eminoğlu ve ilgili birim müdürleri ile müteahhit firma yetkilileri eşlik etti.