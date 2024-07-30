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Buradaki gider açılarak çıkarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.

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Bir alt katın tavanından gider borusunu kırarak kedinin ilerlemesini sağlayan ekipler, bina dışında yer alan ana gider bölümüne kadar kediyi takip etti.

Sivas’ta tuvalete düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. SİVAS (İGFA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda tuvalete yavru bir kedinin düştüğü ihbarını alan Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, zaman kaybetmeden olay yerine ulaştı.

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